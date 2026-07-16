В школе в Сходне завершается капитальный ремонт

В трехэтажном здании школы на улице Тюкова в микрорайоне Сходня полным ходом идет капитальный ремонт. Работы стартовали в сентябре 2025 года, и на сегодняшний день готовность объекта составляет 81,3 процента. Уже 1 сентября обновленная школа примет более 800 детей.

Общая площадь участка, на котором ведутся работы, составляет 12 314 квадратных метров. Ежедневно на объекте трудятся 55 рабочих, задействовано три единицы техники в виде тракторов. В настоящее время строители занимаются отделкой, монтажом систем связи и электроснабжения, работами по кровле, фасаду и входной группе, а также благоустройством территории.

По видам работ готовность разная: общестроительные работы выполнены на 90 процентов, стяжка и штукатурка сделаны полностью, потолки готовы на 80 процентов, перегородки — на 100. Чистовая отделка выполнена на 75 процентов. Кровля готова на 77 процентов, фасад — почти на 89. Инженерные системы в среднем готовы на 88 процентов, а вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и тепло — на 98 процентов. Электроснабжение и слабые сети готовы на 94 процента.

Все коммуникации подключают по графику. Договоры на водоснабжение и водоотведение заключили в марте, авансы оплачены. Технические условия получены для всех систем, включая «Безопасный регион», интернет и радиофикацию.

Здание планируют ввести в эксплуатацию 1 сентября 2026 года. Если темпы работ сохранятся, объект сдадут вовремя.