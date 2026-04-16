В школе в поселке Лунево завершается установка стеклопакетов

Начальник участка Ислам Казимагомедов сообщил, что в здании активно ведутся отделочные работы. В спортзале занимаются шпаклевкой стен и потолка. Также рабочие приступили к электромонтажным, слаботочным и вентиляционным работам. Началась подготовка к монтажу системы отопления.

В подвале школы почти закончили укладку плитки и установку системы вентиляции. Кроме того, специалисты проводят фасадные работы: утепление и оштукатуривание. Впереди — покраска стен.

На объекте начались подготовительные работы по обустройству входных групп. Скоро рабочие приступят к укладке плитки и линолеума, отделке помещений. Сейчас на объекте трудятся 93 человека, задействована одна единица техники. Полностью завершить работы планируют в августе 2026 года.