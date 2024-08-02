Школу № 3 в Реутове капитально отремонтируют к сентябрю

Пресс-служба городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба городского округа Реутов

Капитальный ремонт продолжается в школе № 3 в Реутове. К сентябрю там полностью обновят здание, а также установят в кабинетах современное компьютерное и лабораторное оборудование.

Сейчас строительная готовность объекта достигает 60%. Рабочие ведут работы с спортзале: меняют полы, потолок, сантехнику и электрику.

В классах физики и химии готовятся к установке оборудования: новых компьютеров, ноутбуков, VR-лабораторий и 3D-принтеров. Там будут проводиться не только уроки, но и занятия робототехникой.

«Обновление кабинетов позволит нашей школе реализовывать предметы технологического профиля в полном объеме и вводить новые курсы и направления в рамках внеурочной деятельности», — рассказала директор школы № 3 Ирина Смирнова.

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