В школе поселка МИС откроют новые агротехнологические классы

В следующем учебном году в школе имени Героя РФ летчика-испытателя Куимова в поселке МИС заработают 7-й предпрофильный и 10-й предпрофессиональный агротехнологические классы. В открытии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского и компании «Логика молока».

Школа присоединилась к федеральному проекту «Кадры в АПК» и подписала соглашение с вузом и производителем молочных продуктов. Ученики новых классов будут углубленно изучать химию, биологию, пищевое производство и биотехнологии. Также школьники смогут посещать предприятие, участвовать в мастер-классах и слушать лекции преподавателей вуза.

Компания «Логика молока» обеспечила классы необходимым оборудованием: цифровыми микроскопами, люминоскопами, ноутбуками и другими техническими средствами.

По словам вице-президента по работе с персоналом компании Елены Коблюк, открытие классов — это важное событие, которое позволит показать современность и инновационность агропромышленной отрасли. «Через открытие классов и поддержку таких проектов мы хотим донести, что агропромышленная отрасль сегодня современна, инновационна и технологична», — отметила она.