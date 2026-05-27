В школе поселка Менделеево завершают капитальный ремонт

В средней образовательной школе поселка Менделеево, который находится в городском округе Солнечногорск, продолжается капитальный ремонт. Здание меняется как снаружи, так и внутри. Родители учеников вместе с директором смогли лично убедиться в преображении учебного заведения.

Фасад школы обновлен наполовину. Строительные работы идут по плану: в июне подрядчик обещает полностью застеклить здание, оставив лишь противопожарные разрывы.

Параллельно ведутся отделочные работы. На первом, втором и третьем этажах уже выложили напольную плитку, вешают радиаторы, шпаклюют и штукатурят стены. Сварщики занимаются усилением подоконников. Сантехнические работы выполнены на 60%.

Особое внимание уделяется спортивному ядру. С середины июня здесь начнут создавать современный стадион в рамках губернаторской программы «Открытый стадион». Стадион будет доступен не только ученикам, но и всем жителям поселка.

Кроме того, в школе появятся тематические фрески, которые будут перекликаться с духом Менделеево и патриотическими темами. Эскизы уже согласованы, и обещают, что фрески будут не только красивыми, но и очень символичными.

Ремонт идет по графику, и к новому учебному году обновленная школа распахнет двери для учеников.