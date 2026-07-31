В школе поселка Менделеево завершается капитальный ремонт с художественным оформлением

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск близится к завершению капитальный ремонт школы, построенной в 1970 году. Здание не просто обновляют, а преображают: меняют фасад и кровлю, заменяют инженерные системы, делают современную отделку.

Особенность этого объекта — художественное оформление. Художники мастерской Алексея Шилова под руководством бригадира Виталия Карабана создают фрески на стенах. Они изображают сны Дмитрия Менделеева, представляя их как состояние творческого созерцания, в котором рождаются великие идеи.

На стенах двух этажей переплелись наука и поэзия. Здесь можно увидеть атомные схемы элементов — Германия, Галлия, Скандия, а также изобретения, которые ученый усовершенствовал, например, весы для измерения газа. Рядом — лирические пейзажи с усадьбами Шахматово, Тараканово и Боблово.

Актовый зал оформлен в ином стиле: здесь доминируют мотивы греческой вазописи с отсылкой к античности. Художники добавили архитектурные детали подмосковных усадеб и атрибуты кабинета ученого — колбы, реторты, склянки. Все вместе создает образ единства науки и поэзии.

Работы стартовали в начале июля, сейчас бригада из пяти-восьми человек находится на финальной стадии покраски. Завершить ремонт планируют в течение недели. К 1 сентября школа откроет двери для учеников, которые увидят не просто отремонтированные классы, а пространство, где великий ученый становится вдохновляющим другом, а наука обретает художественное воплощение.