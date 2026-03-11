В школе поселка Лунево завершается черновой ремонт

В средней общеобразовательной школе в поселке Лунево городского округа Химки полным ходом идет капитальный ремонт. Специалисты заканчивают работы по стяжке и черновой штукатурке.

Начальник участка Ислам Казимагомедов сообщил, что в здании активно обустраивают перегородки. Также рабочие проводят замеры, изготавливают стеклопакеты и рамы. На этой неделе начнутся работы по сантехнике и электрике.

В актовом и спортивном залах уже подготовили основания полов. Фасадные работы планируют начать в течение месяца. Сейчас на объекте работают 44 человека, задействованы две единицы техники. Завершить ремонт намерены в августе 2026 года.