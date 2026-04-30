Школу в поселке Лунево капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Лунево городского округа Химки на улице Гаражной, 4а, продолжается капитальный ремонт «Луневской средней школы». По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса региона, строительная готовность объекта превысила 50%.

Ремонт идет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Она соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 115 рабочих, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 8628,2 квадратных метра обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Также заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта завезут новую мебель и благоустроят территорию вокруг школы.