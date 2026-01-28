В школе Подольска готовятся к снегопаду

В школе имени Героя России Александра Монетова в Подольске активно готовятся к приему учеников в условиях снегопада. Образовательный комплекс состоит из девяти зданий, и важно обеспечить безопасность детей на пути в школу.

Директор школы Инна Горкавая рассказала, что в каждом здании есть снегоуборочные машины. «В нашем образовательном комплексе в каждом здании есть снегоуборочные машины», — отметила она.

Расчистку снега начинают примерно в пять часов утра, чтобы к семи часам все было готово к проходу детей. В течение дня дворник следит за состоянием дорожек.