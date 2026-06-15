В школе подмосковного Реутова открылся музей истории науки и техники

В школе №10 города Реутов появился уникальный музей, который собрал учитель физики Юрий Михайлович Уробушкин. Экспонаты музея связаны с историей науки и техники.

По словам Юрия Михайловича, музей открылся в 2019 году. С тех пор коллекция постоянно пополняется. Сейчас в музее более пятисот экспонатов. Самым ценным Юрий Михайлович считает не какой-то конкретный предмет, а идею коллекции. Он рассказал, что каждый фотоаппарат из экспозиции когда-то фотографировал чьи-то семьи и запечатлел моменты истории.

Основная тематика экспозиции — наследие СССР. Учитель физики собирает экспонаты, которые связаны с историей инженерной мысли и научного развития. Особая гордость преподавателя — трансформатор Теслы, который он создал совместно с выпускником школы Димой Василенко.

Музей участвует в конкурсе от общества «Знание». Защита музейной практики состоится 18 июня. Для Юрия Михайловича важно, чтобы о музее узнали, и он не считался просто кучей старого хлама на полках.

В музее проводят научно-популярные лекции, интеллектуальные турниры, устраивают просмотры кино на разных кинопроекторах. При музее существует фотолаборатория, где ребята могут проявить пленку и напечатать черно-белые снимки. Также есть радиоприемники, виниловые проигрыватели, аудиокассеты и даже телескопы.