В школе «Перспектива» в Власихе завершается ремонт

В городском округе Власиха, микрорайон Школьный 10, в школе «Перспектива» подходят к концу ремонтные работы. Преобразилась входная зона — стены стали персиковыми, что сделало пространство светлее и приветливее.

Параллельно идет обновление гардероба: меняются двери, фурнитура и доводчики. Особое внимание уделяется санитарным комнатам начальной школы — там полностью меняют пол, сантехнику и потолки. В двух других санузлах проводится частичный ремонт.

Самые значительные изменения произошли в актовом зале. Здесь уже завершены основные косметические работы. Скоро в зал установят современное звуковое и световое оборудование, которое закупается по проекту инициативного бюджетирования.

Александра Шкуренко, заместитель главы, отметила, что предложение по обновлению актового зала было включено в Народную программу «Единой России» по инициативе педагога Валерии Володичевой. Учителя и родители поддержали идею. Поставщика оборудования и большого экрана уже выбрали. Цель — подготовить зал к 27 августа для педагогической конференции. 1 сентября обновленная площадка станет местом торжественной линейки для первоклассников.