В школе Орехово-Зуева появятся изображения, посвященные истории округа

Тематика изображений связана с историей Орехово-Зуевского округа. При входе в школу будет изображен писатель Николай Бирюков, чье имя носит учебное заведение. В других частях здания покажут ткацкие мануфактуры, основателя и мецената Савву Морозова, а также дулевский фарфор. Изображения на стенах расскажут о том, что во время Великой Отечественной войны здесь был госпиталь. Не забыли и о современном партнерстве учебного заведения с Демиховским машиностроительным заводом.

Эскизы сграффито созданы в творческой мастерской Алексея Шилова с учетом культурных кодов Подмосковья. Ведущий художник Никита Ходак отметил, что на создание сграффито уходит много времени и материалов, но эти изображения сохранятся на десятилетия.

Завершить работы планируют к 1 сентября.