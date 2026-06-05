В школе №8 в Пересвете устранят недочеты после капитального ремонта

Школа №8 в городе Пересвет, входящем в Сергиево-Посадский городской округ, открылась после капитального ремонта год назад. Однако вскоре после завершения работ стали заметны недостатки, которые теперь предстоит устранить подрядчику по гарантии.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова вместе с заместителями Ольгой Дударевой и Павлом Цветковым осмотрела школу и выявила ряд проблем. «Школа выглядит достойно, но через год проявились недочеты. Есть следы протечек на кровле, не все оборудование смонтировали, стены надо освежить», — поделилась впечатлениями Оксана Ероханова.

Помимо внутренних работ, благоустройство затронет и территорию вокруг школы. Там, где после ремонта труб просел грунт, поправят дорожки. Вокруг школы дополнительно высадят цветы.

Разговор с подрядчиком уже состоялся. Все недочеты должны быть устранены до 1 августа, а контрольная проверка назначена на 2 августа. Заместитель главы округа Павел Цветков отметил, что к первому сентября школа должна встретить детей полностью готовой.

«Мелочей в таких проектах не бывает. Детям и педагогам нужна безопасная и теплая среда. Сделаем, проверим и будем держать на контроле», — резюмировала заместитель главы округа Ольга Дударева.

Гарантийный ремонт в школе №8 должен полностью завершиться до 1 сентября.