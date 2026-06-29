В школе №7 в Серпухове подходит к концу утепление фасадов

В Серпухове в школе №7 строители завершают утепление фасадов и занимаются обустройством входных групп. Об этом сообщил начальник участка подрядной организации Далхат Алботов.

По его словам, утепление фасадов выполнено уже на 85%. Следующий этап — монтаж фасадной подсистемы и установка облицовочного слоя.

Параллельно с этим идет обустройство входных групп. Они уже выполнены в монолите, и вскоре их облицуют плиткой.

Алботов отметил, что в ближайшее время вокруг школы заменят бордюрный камень и завезут чернозем для озеленения территории.

На время капитального ремонта более тысячи учеников переведены в другие учебные заведения. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2026 года.