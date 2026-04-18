В школе №6 Наро-Фоминска активно идет капитальный ремонт

В настоящее время в школе №6 города Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт. На данный момент специалисты полностью демонтировали старую отопительную систему и заменили окна. Работы по разборке кровли близятся к завершению и продвигаются быстрее запланированного графика.

По словам начальника участка подрядной организации Александра Кавторина, на следующей неделе после очистки поверхности от старых материалов начнут монтировать новую кровлю. На первом этаже ведется подготовка полов под стяжку и закладка лишних проемов. На втором и третьем этажах стяжка пола уже полностью готова. Установлен каркас под перегородки, но работы приостановлены до прокладки инженерных систем.

Начало прокладки новых труб и стояков для отопительной системы уже положено. Слаботочные системы, включая пожарную сигнализацию, также в процессе монтажа. Подрядчики по электрике и вентиляции приступят к работам до конца апреля. Рабочие приступили к монтажу фасада: набивают минеральную вату, крепят кронштейны и направляющие, готовят основание под керамогранит.

Кавторин подчеркнул, что сроки по контракту соблюдаются. Планируется, что первую часть школы сдадут до 1 сентября 2026 года, после чего подрядчик приступит ко второй части, которая сейчас функционирует.