В школе №5 в городском округе Щелково завершается капитальный ремонт

В городском округе Щелково на Заводской улице подходит к концу капитальный ремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы находятся на завершающей стадии, и уже скоро учебное заведение распахнет свои двери для учеников.

Здание школы было построено в 1958 году и занимает площадь более 2 153 квадратных метров. Сейчас здесь активно создаются современные условия для обучения и развития детей.

По словам начальника участка Михаила Кузнецова, строительная готовность объекта достигла 98%. На площадке работают 56 специалистов, которые завершают последние штрихи ремонта.

В школе идет покраска стен, сборка и монтаж мебели, в кабинетах вешают доски. На территории укладывают асфальт для комфортного и безопасного пребывания детей на свежем воздухе.

Ремонт школы проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети». Уже 1 сентября обновленное учебное заведение будет готово принять учеников.