В школе №5 Наро-Фоминска продолжается капитальный ремонт

В настоящее время в школе № 5 города Наро-Фоминск проводится капитальный ремонт. Прораб объекта Максим Царев сообщил, что подрядчики активно занимаются монтажом фасадов и обустройством кровельного пирога.

Внутри здания ведется отделка: на втором этаже выполняется финишная шпаклевка стен, на первом — каменная кладка, штукатурка поверхностей и заделка рустов. Замена оконных конструкций в школе уже практически завершена, готовность по этому этапу составляет около 95 процентов.

Параллельно активно монтируются инженерные системы. На всех этажах продолжается прокладка кабельной продукции, монтаж систем отопления, вентиляции, а также ливневых и слаботочных сетей. Для продолжения кровельных работ на объект поступила новая партия утеплителя. Также ожидается поставка керамогранитной плитки для устройства полов и облицовки санузлов. Укладкой плитки займется отдельная специализированная бригада.

Максим Царев отметил, что основные трудности связаны с погодными условиями. Однако благодаря установке на кровле тепляков удалось полностью исключить протечки воды и обеспечить комфортные условия для рабочих. Прораб подчеркнул, что объект полностью обеспечен материалами, перебоев с поставками нет, все работы идут по графику.

Завершить комплекс отделочных работ, включая шпаклевку и покраску помещений, планируется к июню текущего года. После чего останется время для благоустройства дворовой территории и окончательных работ к 1 сентябрю 2026 года.