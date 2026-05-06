В школе №30 Балашихи откроют второй класс с изучением китайского языка

В городе Балашиха, в микрорайоне Авиаторов, школа №30 продолжает активно развивать изучение китайского языка. Ученики пятого класса на занятиях тренируют произношение и переводят простые фразы, видя в этом шаге возможность для международного общения.

Директор школы №30 Светлана Кузьмина сообщила о планах открыть второй класс по изучению китайского языка. Сейчас в первом классе уже обучается 32 ребенка. Первый класс успешно себя зарекомендовал, и это решение не случайно. Интерес к китайскому языку растет, подкрепляясь реальным опытом взаимодействия с КНР.

Месяц назад педагоги школы вместе с коллегами из первой гимназии и одиннадцатой школы побывали в Китае, где изучили особенности местной системы образования. Светлана Кузьмина отметила несколько ярких черт китайского образования: просторные школьные территории с прудами и фонтанами, отдельные здания для кружков и секций, строгие правила внешнего вида и поведения учащихся.

Недавно школа №30 провела телемост с китайским университетом, в котором участвовали пятиклассники. Преподаватель задавал вопросы, а ребята отвечали. Это занятие показало детям, что язык — это не просто упражнение в учебнике, а живой инструмент общения.

Несмотря на различия в образовательных подходах, обмен опытом между Россией и Китаем остается важным. Школа №30 пока не заключила официального соглашения с китайскими партнерами, но прорабатывает варианты сотрудничества. Возможно, договор появится уже в следующем году.