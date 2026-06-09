В школе № 3 Лобни завершается капитальный ремонт

Капитальный ремонт в школе №3 города Лобни близится к завершению. По словам начальника участка Константина Подмарева, фасад здания готов примерно на 70%, активно идут облицовочные работы.

На трехэтажной части здания монтируют верхний слой кровли, параллельно ведется фасадная отделка. Работы развернуты по всем этажам и двум корпусам. Сейчас заканчивают протяжку кабельных линий и пусконаладку системы отопления. Активно ведутся сухомалярные работы, включая наклейку стеклохолста. Все стены уже оштукатурены, на лестничных маршах уложена плитка, идет укладка плитки в санузлах и монтаж потолков.

Ежедневно на объекте трудятся около 90 человек — штукатуры, плиточники, монтажники. Частично началось благоустройство территории, активные работы по благоустройству стартуют со следующей недели. Руководство поставило задачу сдать объект раньше срока, и подрядчик намерен выполнить ее. Школа готовится встретить учеников обновленной 1 сентября.