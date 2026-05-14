В школе № 3 Лобни продолжается капитальный ремонт

На данный момент на втором и третьем этажах уже укладывают плитку и шпаклюют стены. Примерно 70% работ по шпаклевке уже выполнено. Электромонтажники завершили работы на 75% в двухэтажном здании, а в трехэтажном приступили к слаботочным сетям и водоснабжению. Всего на объекте трудятся от 60 до 70 человек: плиточники, каменщики, штукатуры, шпаклевщики, электрики (около 15 человек).

По заявлению электромонтажника Артема Сорокина, специалисты монтируют электроснабжение и пожарную систему строго в соответствии с ГОСТ и СНиП. В кабинетах физики, химии и информатики оборудуются розетки для каждой парты, а мастерские оснащаются станками и швейными машинами.

Фасад школы утеплен на 60%. Рабочие смонтировали подсистему для утепления. Остекление спортзала уже готово. После завершения фасадных работ бригады приступят ко второму слою гидроизоляции кровли. Специалисты грунтуют и красят трубы отопления.

Работы на спортивном ядре начнутся в июне. Там заменят все покрытие и снаряды, сохранят свободный доступ через калитки и установят видеонаблюдение. Завершить ремонт планируют к 1 сентября.