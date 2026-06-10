В школе № 3 Лобни продолжается художественное оформление стен

В школе №3 городского округа Лобня, которая носит имя Героя Советского Союза Василия Борисова, продолжается художественное оформление стен. Как сообщил художник Виталий Коробан из мастерской Алексея Шилова, росписи на стенах будут посвящены авиации и жизни летчика.

Василий Борисов — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза. По инициативе администрации и учителей школе на улице Мирной было присвоено его имя. Учебное заведение построили в 1968 году, а с 1995 года оно носит номер 3 и имя В. А. Борисова.

Работы выполняются в технике сграффито. На стену наносят слой шпаклевки, пока она свежая, художники вырезают рисунок, создавая рельеф. Затем поверхность шлифуют, грунтуют и красят. По словам художника, объем дает штукатурка, а цвет — краска, которая позволяет детально проработать портреты и мелкие элементы.

Всего в школе оформляют шесть стен разного размера на каждом этаже. Сейчас на объекте идет подготовка под покраску. Виталий Коробан окончил Академию имени С. Г. Строганова и имеет опыт работы по оформлению различных образовательных учреждений.