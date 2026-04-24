В школе № 3 Талдома прошел «Диктант Победы»

В городе Талдоме в школе № 3 состоялось мероприятие в рамках акции «Диктант Победы». Участниками стали около шестидесяти человек, включая депутатов, почетных жителей округа, юнармейцев и школьников.

Председатель Совета депутатов Талдомского городского округа и коренной житель Талдома Михаил Аникеев отметил: «Важно помнить свою историю, своих предков-победителей. Очень приятно, что сегодня акция проходит в школе № 3, одной из лучших в Талдомском округе».

«Диктант Победы» проводится уже восьмой раз. В ходе акции участники отвечали на вопросы, связанные с событиями Великой Отечественной войны, ее героями и важными датами.