Школу №28 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю

«В настоящее время на объекте работают 60 человек и три единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — уточнила пресс-служба ведомства.

В рамках капитального ремонта в здании школы обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Также заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, планируется завезти новую мебель и благоустроить территорию вокруг школы.

Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.