Школу №22 в Подольске капитально отремонтируют

В школе № 22, расположенной на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, продолжается капитальный ремонт. На втором и третьем этажах здания работы по возведению перегородок уже полностью завершены. На третьем этаже стены оштукатурены на 80%, закончена подготовка под стяжку, выполнено выравнивание полов керамзитом.

По словам представителя компании «АгроСтройАльянс» Султана Гулаева, на втором этаже в настоящее время ведутся работы по выравниванию полов керамзитом, оштукатурено 60% стен. На первом этаже и в помещении пищеблока продолжается возведение перегородок и штукатурка стен.

На объекте работают 28 человек, в том числе два инженерно-технических сотрудника.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры региона и национального проекта «Молодежь и дети». Завершить все работы и открыть обновленную школу планируется к сентябрю 2026 года.