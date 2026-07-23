В школе № 21 в поселке Загорянский близится к завершению капитальный ремонт

В поселке Загорянский городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт школы №21. Здание площадью более 1 200 квадратных метров почти готово к открытию.

На текущий момент обновлена кровля, полностью облицован фасад, покрашены кабинеты и установлены стеновые панели в коридорах. Практически завершена установка сантехники. Общая готовность объекта составляет 87%.

Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории, установкой наружного освещения, вывозом мусора и уборкой классов. Они также приступили к сборке новых стульев и парт, которые заменят старую мебель.

Вскоре в школу доставят современное оборудование, компьютеры и оргтехнику. После этого учебное заведение будет готово принять учеников. Школа откроет свои двери после капитального ремонта в начале учебного года.