В школе №2 в поселке Черусти завершают капитальный ремонт

В поселке Черусти городского округа Шатура полным ходом идет капитальный ремонт в школе №2. Историческое здание, построенное в 1956 году, претерпевает значительные изменения.

Строители практически завершили фасадные работы и теперь сосредоточились на благоустройстве прилегающей территории. Специалисты приводят в порядок школьный двор и спортивную площадку, заливают новые пешеходные дорожки и красят ограждение.

Внутри здания также кипит работа. Рабочие занимаются чистовой отделкой помещений, монтируют современные инженерные системы, отопление и электрику. Уже начинается установка новой сантехники, светильников, розеток и выключателей.

В ремонте участвуют 65 человек и шесть единиц строительной техники. Прораб Денис Сидоров сообщил, что к первому сентября школа будет полностью готова к приему учеников. Дети начнут новый учебный год в красивых, современных и безопасных классах.