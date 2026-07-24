В школе №2 в поселке Черусти завершают капитальный ремонт

В поселке Черусти городского округа Шатура близится к завершению капитальный ремонт школы №2. Здание, построенное в 1956 году, существенно обветшало за десятилетия эксплуатации, но теперь его не узнать.

Общая готовность объекта достигла около 80–82%. Строительные бригады активно занимаются благоустройством прилегающей территории. Здесь уже обустроили современное спортивное ядро с удобными беговыми дорожками и выделенной огороженной зоной для игры в волейбол и баскетбол. Внутри спортивного зала уложили ламинат и смонтировали гимнастические брусья.

На всех трех этажах здания отделочные работы находятся на финальной стадии. Специалисты красят стены, устанавливают светильники, розетки и новую сантехнику. В помещении будущей столовой полным ходом идет монтаж современного кухонного оборудования.

По словам представителя администрации городского округа Шатура Александра Алексеева, ремонт завершится вовремя. Свой новый учебный год местная детвора начнет в полностью обновленной, красивой и современной школе.