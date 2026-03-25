В школе №2 Лобни продолжается капитальный ремонт

В Лобне на улице Фестивальной, 1А, продолжается капитальный ремонт в школе №2. Бригада из Чувашии под руководством 56-летнего Юрия Назарова выполняет бетонные, сварочные и деревянные работы.

Бригадир Юрий Назаров рассказал, что работает в строительстве уже 20 лет. Сейчас в его подчинении восемь человек. Они трудятся вахтовым методом: 20 дней на объекте, затем отдых дома. Вместе с отцом на стройке работает и его сын Александр.

Рабочие уже укрепили дверные проемы во всех кабинетах и установили металлические конструкции для подиумов в кабинетах химии, биологии и физики. Три сварщика подготавливают конструкции к покрытию фанерой и линолеумом.

Окна в здании установили 1 февраля. Сейчас монтируют подоконники и готовятся к установке откосов. Также идет штукатурка и подготовка стяжки пола (10 см). Скоро начнут устанавливать батареи и монтировать слаботочные системы. В актовом зале ведутся бетонные работы, а снаружи утепляют фасад.

Строители работают без выходных по восемь часов в день. Они живут в арендованной квартире и после завершения своей части работы вернутся домой, а на их место приедут другие специалисты. Завершить капитальный ремонт школы планируют в июне 2026 года.