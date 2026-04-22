В школе №2 Лобни завершается капитальный ремонт

В школе №2 города Лобня полным ходом идут работы по капитальному ремонту. Главный инженер Андрей Барсуков сообщил, что фасад здания облицовывают металлокассетами, окрашенными в заводских условиях порошковой краской. Фасад готов на 30–35%. Цветовая гамма — белый и желтый, а на входе будет рисунок по проекту.

На третьем этаже укладывают плитку в санузлах и устанавливают инсталляции для подключения сантехники. Водоснабжение на этом этаже выполнено полностью. Система отопления смонтирована на двух этажах.

Вентиляционную систему планируют закончить через неделю — от крыши до первого этажа. Полы готовы на двух этажах, на первом приступят к работам на следующей неделе. Окна установлены по всему зданию, за исключением двух стеклопакетов, через которые пока доставляют материалы. Как только завершится укладка плитки на втором и третьем этажах, эти окна также будут установлены.

На объекте задействовано более 50 человек. На следующей неделе приступят к благоустройству территории. Внутри школы продолжаются малярные работы: на третьем этаже они уже начаты, затем перейдут на нижние этажи. Завершение капитального ремонта школы №2 запланировано на 1 июня.