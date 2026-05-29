В школе №18 Балашихи завершается капитальный ремонт

В Агрогородке продолжается капитальный ремонт школы № 18. Преобразиться объект 1968 года постройки начал в октябре 2025 года. Площадь учреждения составляет 6717,6 квадратных метра. За ремонт взялась подрядная организация ООО «Монат Групп».

Начальник строительного участка ООО «Монат Групп» Ильнар Ярулин рассказал, что процентная готовность объекта на текущий момент составляет 60 %. По его словам, работы по устройству фасада завершены примерно на 40 %.

На данный момент на объекте идет сразу несколько видов работ: устройство перегородок из ГКЛ, малярные работы (шпаклевка и покраска), монтаж системы отопления, укладка плитки на стены и монтаж напольного покрытия.

Специалист уточнил, что уже завершены кровельные работы, выполнено усиление монолитных участков, сделана стяжка и штукатурка. В ближайших планах — покраска стен и запуск системы отопления.

С 1 июня планируется приступить к благоустройству территории и прокладке наружных инженерных сетей. По словам Ильнара Ярулина, все работы ведутся в штатном режиме, а отставание от графика несущественное.

На объекте сейчас трудятся 153 человека, а в июне численность планируют увеличить до 200 работников. На площадке постоянно задействованы трактор, погрузчик и кран — оборудование привлекают по мере необходимости.