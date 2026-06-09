В школе № 14 Коломны завершается первый этап капитального ремонта

В Коломне продолжается масштабное обновление учебного корпуса школы №14, расположенного на улице Зайцева. Это одно из самых значительных преобразований образовательной инфраструктуры города за последние годы.

По словам начальника участка подрядной организации «СМ Инжиниринг» Александра Павленко, работы идут с опережением графика. «Сейчас ведутся работы по усилению оконных и дверных проемов. Усиление выполнено уже примерно на 98%. Поэтажно ведется укладка напольной плитки, монтаж гипсокартона по стенам и перегородкам», — рассказал он.

Одновременно строители штукатурят и шпаклюют лестничные клетки. Внутри здания формируются новые перегородки, готовятся помещения для дальнейшей отделки. После завершения ремонта школа станет более современной и удобной. В здании появятся отдельные раздевалки, душевые, будут оборудованы отдельные мастерские для уроков труда. Часть помещений перепланируют, сохранив при этом исторический облик самого здания.

Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы модернизации социальной инфраструктуры национального проекта «Молодежь и дети». Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года.