В школе № 14 Коломны идет капитальный ремонт

В корпусе школы №14 в Коломне кипит работа: вместо привычного учебного процесса здесь звучат инструменты, видны строительные леса и материалы.

На нескольких этажах сразу идет капитальный ремонт. Как сообщил начальник участка подрядной организации «СМ Инжиниринг» Александр Павленко, строители начали укладывать плитку и делать стяжку пола. Уже полностью завершено усиление дверных проемов, а оконные проемы готовы на 70%.

На третьем этаже продолжаются работы с перекрытиями: часть конструкций демонтировали и начали делать подшивку с утеплением. Внутри здания собирают каркасы под новые стены и перегородки. На первом и втором этажах монтируют конструкции под гипсокартон, а под полы укладывают выравнивающий слой керамзита.

После ремонта школа изменится не только внешне, но и по планировке. Появится разделение раздевалок и душевых для мальчиков и девочек, изменятся расположение кабинетов и появятся отдельные кабинеты труда. Некоторые помещения перепланируют, например, библиотека станет компактнее. При этом само здание останется прежним — без новых пристроек.

Капитальный ремонт проходит в рамках региональной программы обновления социальной инфраструктуры нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года, чтобы школьники начали учебный год в обновленном корпусе.