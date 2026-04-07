В школе №14 города Коломны продолжается капитальный ремонт

В учебном корпусе школы №14 в городе Коломна активно продолжается капитальный ремонт. Здание площадью более 2,1 тысячи квадратных метров претерпевает значительные изменения.

На текущий момент демонтаж выполнен примерно на 90%. Почти полностью завершено усиление дверных проемов — на 95%. Окна и перекрытия также активно укрепляются, готовность достигла около 70%. Лестничные марши приведены в порядок: штукатурка и шпаклевка завершены, проемы и ниши закрыты практически полностью.

Параллельно строители переходят к следующему этапу. Начата стяжка полов, выполнено около 30%. Одновременно прокладываются инженерные сети: канализация и водоотведение. На третьем этаже приступили к демонтажу перекрытий, а для будущей подкровельной системы уже заказаны материалы.

В ближайшие дни темп работ ускорится. Рабочие продолжат укреплять конструкции, займутся перекрытиями и начнут монтаж гипсокартонных стен. Со следующей недели на объект выйдут специалисты по вентиляции, отоплению и системам горячего и холодного водоснабжения.

Сейчас на площадке трудятся 19 человек: сварщики, монолитчики, специалисты по стяжке полов, кровельщики и монтажники инженерных сетей. У каждого — свой участок, но задача общая: вернуть зданию надежность и современный облик.

Капитальный ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы обновления социальной инфраструктуры нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года. Школа должна встретить учеников обновленной к началу учебного года.