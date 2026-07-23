В школе № 1 в Дрезне продолжается капитальный ремонт

Во втором корпусе средней школы №1 в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт. На данный момент строительная готовность объекта составляет 80%.

Начальник участка Василий Вегера сообщил, что ремонт фасада выполнен на 95%. Также специалисты сделали наружную канализацию и систему водоснабжения. Рабочие продолжают благоустройство территории: асфальтирование тротуаров выполнено на 60%, завершен монтаж забора, начался ремонт спортивного ядра.

На первом этаже почти закончен монтаж керамической плитки на полах во входных группах и санузлах. Специалисты выполнили работы по слаботочным системам.

На втором этаже продолжают покраску стен, обрамление дверных и оконных проемов, монтаж линолеума и плинтусов. Потолки уже собраны, на этой неделе начнут установку светильников и видеокамер.

Сегодня на объекте работает 96 человек. Они используют специализированную технику: два трактора-экскаватора, три самосвала, два манипулятора и каток.

Поставка мебели в школу начнется с 29 июля. Капитальный ремонт идет в соответствии с графиком.