В школе №1 Королева завершается капитальный ремонт

В здании школы №1 городского округа Королев сейчас кипит работа. Здесь полным ходом идет капитальный ремонт, который стартовал еще в сентябре.

Сейчас специалисты активно трудятся на нескольких этажах: тянут новую проводку, монтируют вентиляцию, занимаются сантехникой и налаживают слаботочные системы. В санузлах почти готова настенная плитка. Параллельно в школу завозят мебель: шкафы для книг и одежды поднимают на второй и третий этажи.

Отделка кабинетов, коридоров, лестничных пролетов и подвала готова на 85%. Осталось спрятать все кабели и трубы в технические карманы, чтобы завершить финишную отделку.

Начальник участка Артем Кременский сообщил, что отделочные работы на всех трех этажах будут полностью завершены к концу весны. После этого останется подключить и настроить оборудование, прибраться в помещениях и заняться территорией вокруг школы.

К середине лета объект будет полностью готов, и к 1 сентября ученики смогут оценить свежий ремонт и новую мебель.