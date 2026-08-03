В школе № 7 в микрорайоне Клязьма идет капитальный ремонт

В микрорайоне Клязьма продолжается капитальный ремонт школы № 7. Готовность объекта уже превысила 78 %, и завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Сейчас на объекте работают 65 человек, два инженерно-технических специалиста и две единицы техники. На месте ведутся электромонтажные работы и монтаж слаботочных систем. Рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, обновлением фасада и входных групп, установкой сантехнического оборудования. Одновременно с этим благоустраивают территорию вокруг школы.

Здание площадью почти 3,8 тыс. кв. м обновляют по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств. После завершения ремонта в школе появятся современные учебные кабинеты, обновленные инженерные системы, оснащенный пищеблок и комфортные пространства для отдыха.

Особое внимание уделят оформлению интерьеров. В рамках проекта «Моя школа — моя история» стены украсят росписи, посвященные истории микрорайона Клязьма. Художественная концепция расскажет об открытии железнодорожной станции в 1898 году, дачной истории поселка и местных достопримечательностях. Также в оформлении появятся портреты писателей, чья жизнь была связана с Пушкинским округом.