В школе № 6 Наро-Фоминска завершается капитальный ремонт

Капитальный ремонт в школе № 6 города Наро-Фоминск подходит к концу. Строители активно работают над разными участками здания, чтобы успеть завершить все работы к началу учебного года.

На данный момент 70 специалистов одновременно занимаются заливкой пола в спортзале, утеплением кровли и чистовой отделкой на верхних этажах. Работы идут параллельно в нескольких местах.

В спортзале уже подготовили основание для пола и уложили утеплитель. На крыше смонтировали «пирог» и заливают бетонную стяжку. В блоке «А» на втором и третьем этажах завершили черновые работы, начали заливку наливного пола и приступили к чистовой отделке. Стены обшили гипсокартоном, провели инженерные коммуникации. Сейчас бригады монтируют SML-панели — современный материал, который защищает от шума и не горит.

Следующий этап — установка подвесных потолков, затем монтаж светильников и розеток. Завершат работы укладкой линолеума. Все эти задачи планируют закончить до конца августа. Аналогичные работы предстоят и на первом этаже.

Фасад здания готов на 90%, осталось доделать входные группы. Представитель подрядной организации Александр Кавторин сообщил, что чистовые работы завершат до конца августа, после чего строители приступят к благоустройству школьного двора — газонов и пешеходных дорожек.