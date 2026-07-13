Школу № 24 в Монине капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт корпуса школы № 24 им. С. А. Красовского на улице Баранова в поселке Монино городского округа Щелково близится к завершению. Строительная готовность объекта превысила 80%, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 70 человек, привлечено 5 единиц техники. Строители ведут устройство фасадных конструкций, входной группы, монтаж инженерных сетей (готовность 80%), чистовая отделка помещений (завершена на 73%), благоустройство прилегающей территории (завершено на 45%)», — отметил Александр Туровский.

В ходе работ в здании площадью более четырех тысяч квадратных метров обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Планируется провести работы во всех внутренних помещениях, обновить входную группу и модернизировать пищеблок. Прилегающую территорию также благоустроят.

Завершить работы по данному объекту планируется в августе 2026 года.