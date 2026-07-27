В школе №13 в Королеве завершается капитальный ремонт

В городе Королев на 75% завершен капитальный ремонт в школе № 13. Здание, рассчитанное на 809 мест, готовится принять детей 1 сентября.

На объекте работает 75 специалистов: рабочие, электрики, сварщики, монтажники и отделочники. Сейчас они трудятся сразу на трех этажах. В классах и коридорах готовят стены под покраску, выравнивают полы и скоро покроют их линолеумом. На лестничных клетках устанавливают и сваривают перила.

Параллельно подключают инженерные сети: сварщики работают с трубопроводами водоснабжения и канализации, проверяют систему на герметичность. В столовой монтируют кухонное оборудование, электрики протягивают проводку. Уже начинают завозить и собирать мебель.

Строители работают практически без выходных, чтобы успеть закончить ремонт к началу учебного года. Школа № 13 была построена еще в советские годы, и капитальный ремонт такого масштаба здесь проводится впервые.