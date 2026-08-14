В школе «Наши традиции» в поселке Хорлово завершается капитальный ремонт

Капитальный ремонт школы «Наши традиции» в поселке Хорлово, городской округ Воскресенск, близится к завершению. Монтаж инженерных систем на объекте выполнен на 95%.

Начальник участка компании-подрядчика «СК Молния» Вячеслав Губогло сообщил, что ведется установка оконечного оборудования и монтаж лифта-подъемника в пищевом блоке. Работы по финишной отделке готовы на 65%. Рабочие также приступили к благоустройству территории и завершающим фасадным работам.

Директор школы «Наши традиции» Иван Шешанков отметил, что в обновленном здании будет много новшеств. «У нас полностью заменена система пожарной сигнализации. В школе будет организован контрольно-пропускной пункт на входе с турникетами, которых раньше у нас не было. Еще одна новинка — это лифт в пищеблоке и зале приема пищи для того, чтобы доставлять вкусную еду детям на первый этаж», — пояснил он.

К глобальным изменениям можно отнести и полностью обновленный фасад школы. «Сейчас проводятся работы по благоустройству. И действительно видно, что школа преображается», — добавил Иван Николаевич.

На территории образовательного объекта будет уложен большой объем асфальта. Завершить ремонтные работы планируется к 1 сентября.