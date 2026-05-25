В школе «Наши традиции» в поселке Хорлово начался капитальный ремонт
В здании средней школы «Наши традиции», расположенной в поселке Хорлово на улице Советской, дом 2А, начались фасадные работы. Учреждение капитально ремонтируют в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети».
«Производятся фасадные работы: установка кронштейна. Идет устройство перекрытия чердака», — рассказал представитель компании-подрядчика «СК Молния» Максим Головкин.
Также рабочие занимаются полами первого и второго этажей, прокладывают инженерные сети, слаботочные системы, электрику и сантехнику. В здании школы усиливают фундамент.
Привезли первую поставку окон для первого этажа, скоро начнется их монтаж. Площадь объекта составляет 2 800 квадратных метров. В ремонтных работах задействованы 63 человека и три единицы техники.
«Все идет согласно графику производства работ», — добавил Максим Головкин.
Обновленное здание школы планируют сдать в сентябре 2026 года.