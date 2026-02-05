В школе «Наши традиции» в поселке Хорлово начался капитальный ремонт

В поселке Хорлово под Воскресенском активно ремонтируют среднюю школу «Наши традиции». Работы выполняются в рамках государственной программы и национального проекта «Молодежь и дети».

Подрядчик осуществляет демонтаж внутренних конструкций: деревянных полов спортивного зала, перегородок в кабинетах, а также удаление штукатурки со стен. Двухэтажное здание площадью свыше 2800 квадратных метров ожидает масштабное обновление. После завершения работ школа станет более уютной и комфортной для учеников и преподавателей. Специалисты обновят фасад и крышу, заменят коммуникации и сантехнику.

На территории и в здании будут установлены современные системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности для обеспечения безопасности детей и сотрудников. Также планируется ремонт спортзала и столовой, благоустройство территории вокруг школы, закупка новой мебели и оборудования.

Здание школы, построенное в 1960 году, давно нуждалось в капитальном ремонте. Обновленная школа распахнет свои двери после завершения работ в сентябре текущего года. В ремонтных работах задействовано 53 человека.