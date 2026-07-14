В школе «Наши традиции» в поселке Хорлово идет капитальный ремонт

Капитальный ремонт средней школы «Наши традиции» в поселке Хорлово выполнен почти наполовину. На данный момент на объекте активно ведется устройство вентилируемого фасада.

По словам представителя компании-подрядчика «СК Молния» Максима Головкина, на объекте продолжаются фасадные работы: идет монтаж плитки. Также продолжается внутренняя отделка помещений — шпаклевка стен, укладка плитки на стены и пол.

Кроме того, рабочие приступили к устройству кровли. Уже сделаны стропильная часть и обрешетка, ожидается поставка профлиста. Помимо этого, идет монтаж инженерных сетей.

Максим Головкин также добавил, что в подвале школы проведены необходимые работы: выкопан подвал на полметра ниже, залиты полы и стяжки, сделана гидроизоляция полов, ведется укладка плитки на пол.

Всего на объекте задействованы 85 человек и экскаватор-погрузчик. Завершить ремонт и сдать школу планируется 1 сентября.