В школе Королева завершили космическую роспись

В городском округе Королев, на улице Октябрьской, дом 10, завершился проект по оформлению школы №1. Руководитель проекта Алексей Шилов и его создательница Иулиания Шугаева нанесли последние штрихи.

За месяц бригада выпускников института имени Сурикова расписывала 150 квадратных метров стен. Всего в школе – 14 рельефных панно на тему космоса и истории города.

Работы не просто красят по штукатурке – их вырезают из стены. Художники используют гипс, который наносят слоем 3–5 миллиметров. Затем они продавливают рисунок по картону и вручную срезают лишнее, создавая четкий рельеф. Только после этого приступают к покраске.

На стенах уже можно увидеть героев космической эпохи: собак Белку и Стрелку, стыковку «Союза» и «Аполлона», первый выход Алексея Леонова в открытый космос, портреты Константина Циолковского и Сергея Павловича Королева. Также есть изображение знаменитого ученика школы – летчика-космонавта, Дважды Героя Советского Союза Геннадия Стрекалова.

На проект ушло чуть больше трех месяцев. На каждый рисунок с учетом покраски – до пяти часов.