В школе Королева завершен первый этап капитального ремонта

В школе №13 городского округа Королев 5 февраля завершился первый этап капитального ремонта. Специалисты демонтировали старые полы и ветхие перегородки между кабинетами, очистили потолки от штукатурки. Теперь полы на всех трех этажах готовы к заливке стяжки. Эта процедура необходима для выравнивания поверхности, устранения неровностей и повышения прочности пола. Также в стяжке будут проложены трубы и электрокабели.

Капитальный ремонт в школе начался в октябре и должен завершиться к 1 сентября 2026 года. В нем задействовано 20 человек.

Начальник участка Артем Кременский сообщил, что в здании полностью обновят фасад и кровлю, заменят окна и двери во входных группах, а также инженерные, вентиляционные сети и сантехнику. В учебные кабинеты завезут и установят новую мебель — парты, столы и доски. Также будет смонтирована современная система освещения и видеонаблюдения.

Площадь здания составляет более 4200 квадратных метров. Внутренняя отделка школы запланирована на первый квартал следующего года.