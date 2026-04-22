В школе Королева идет капитальный ремонт

В школе №13 городского округа Королев полным ходом идет капитальный ремонт. Здание, которому уже 61 год, претерпевает значительные изменения.

На первом этаже рабочие заливают стяжку пола, полностью освободили помещение от старых оконных рам и завезли новые. Их установка начнется до конца недели. Параллельно возводят металлические перегородки, которые станут новыми стенами и позволят расширить существующие кабинеты или добавить дополнительные помещения.

Работы ведутся и на крыше — старое покрытие уже демонтировано. Внутри укрепляют дверные и оконные проемы, монтируют новую систему отопления. Электрики прокладывают провода на всех трех этажах. Вскоре в школе появится современная слаботочная система.

Ежедневно на объекте работают 60 человек. Капитальный ремонт школы, рассчитанной на 809 мест, стартовал 13 ноября прошлого года. После окончания работ в школу планируют завезти новое оборудование, парты, столы, а также заменить двери и окна.