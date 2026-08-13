В школе-интернате Красноармейска комиссия не нашла претензий к готовности к 1 сентября

Специальная комиссия проверила первый корпус школы-интерната в городе Красноармейске и подтвердила его полную готовность к новому учебному году.

В этом году в учреждении обновили входную группу, сделали косметический ремонт в раздевалке, коридорах на двух этажах и в столовой. В некоторых классах также освежили стены.

Столовая рассчитана на 40 мест, а учеников в первом корпусе почти 60, поэтому обеды будут проходить в две смены. Еду готовят на собственной кухне в пищеблоке, где перед новым сезоном провели генеральную уборку.

Особой гордостью школы являются кабинеты труда — столярная и швейная мастерские. Два года назад их оснастили современным оборудованием по федеральному проекту «Доброшкола».

Теперь школа-интернат ждет своих воспитанников, несмотря на то что до первого сентября еще почти месяц.