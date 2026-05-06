В школе имени Героя России Лидии Шулайкиной прошла встреча с третьеклассниками

В Орехово-Зуеве в школе №1 имени Героя России Лидии Шулайкиной состоялось интересное мероприятие. Гостями стали третьеклассники из Химкинской школы-интерната, будущие кадеты. Для них был организован концерт и экскурсии по школьному музею.

Директор школы Наталья Макарова поделилась секретом успеха музея: все пространство учреждения стало музеем. Школа располагается в двух старинных зданиях, построенных промышленниками Морозовыми. Здесь сохранилась оригинальная архитектура: двери, чугунные лестницы, сводчатые потолки. В одной из комнат была обнаружена уникальная старинная мебель, которую отреставрировали.

Музей включает три зала, рассказывающих историю Орехово-Зуевского округа. Экспозиции содержат старинные музыкальные инструменты, фарфор, предметы из госпиталей, одежду, мебель, книги. Всего в открытом фонде музея более 500 экспонатов, а в закрытом — более тысячи.

Руководитель музейного комплекса Татьяна Первохина отметила, что самым ценным экспонатом является каска солдата Великой Отечественной войны, найденная на Селигере.

Музей активно сотрудничает с городским историко-краеведческим музеем, привлекая гостей из Москвы и других городов России. На сайте школы https://ozgsch1.edumsko.ru/about/museum/page/2 можно совершить виртуальное путешествие по музею.