В школе городского округа Ступино реализуется губернаторский проект по изучению математики

В школе №9 городского округа Ступино второй год успешно реализуется губернаторский проект «Математические классы Подмосковья». Образовательное учреждение участвует в программе, где с первого класса вводят углубленное изучение математики. Школьникам помогает осваивать этот предмет Тамара Теслик — педагог с почти 50-летним стажем работы. Она прошла курсы у Людмилы Петерсон и сейчас обучает детей по ее программе, развивая у ребят логику, познавательные интересы и творческие способности.

Тамара Теслик применяет метод проблемного обучения. На уроках дети самостоятельно формулируют тему занятия, определяют его цель и делают выводы. Программа построена так, что, выполняя задание, школьники не просто вырабатывают вычислительные навыки, но и исследуют математические задачи, выбирая оптимальные решения, сравнивая условия и анализируя данные.

Школа №9 — единственное учебное заведение в городском округе Ступино, которое использует форму предметного обучения. Как отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Виктория Кабанова, благодаря профильному педагогу, ведущему математику для учеников начальных классов, удается достигать высоких результатов. Ученики, изучающие математику на углубленном уровне, формируют математический язык, учатся правильно выражать свои мысли и знают программу глубже, чем их сверстники, обучающиеся по традиционной системе.

Кроме того, дошкольное отделение школы №9 с этого года также внедряет программу Людмилы Петерсон. Это позволяет прививать детям любовь к математике еще в детском саду.