В школе городского округа Лобня завершается создание рельефных росписей

В школе №2 городского округа Лобня, где идет капитальный ремонт, художники мастерской Алексея Шилова приступили к финальному этапу создания рельефных росписей в технике сграффито.

Как рассказала выпускница Московского художественного института имени В. И. Сурикова Виктория Кричфалушая, на стенах учебного заведения появляются изображения главных символов города: Лобненского пруда, Шуховской водонапорной башни и церкви Спаса Нерукотворного Образа в Киово.

По словам художницы, техника сграффито позволяет создавать долговечные объемные изображения. Сначала стены грунтуют, затем по специальной методике вырезают рельеф. Сейчас команда из 15 профессионалов наносит акриловые краски, используя цветовые контрасты для создания эффекта глубины.

Тема школы — «Транспорт» — уже читается в интерьере. Можно заметить и другие знаковые места, которые связывают оформление с авиационной и городской тематикой. Цветовая гамма — сдержанные, но выразительные оттенки: зеленый, коричневый, золотистый, охра, голубой. Художественное оформление сделано на каждом этаже, включая будущую столовую.

Параллельно строители завершают чистовую отделку, монтируют козырьки над входами и доделывают фасадные панели. Пищеблок уже готов, следующий шаг — установка оборудования. В столовой сделаны разноцветные стеклянные блоки, которые будут играть на свету.

Капитальный ремонт школы 1978 года постройки выполнен на 75%, на объекте трудятся 80 рабочих. Обновленное здание откроет свои двери для учеников 1 сентября.